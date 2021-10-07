Володин назвал шокирующей информацию об издевательствах над осужденными в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что был в шоке, когда узнал об издевательствах над осужденными в Саратовской области. Он также указал на безмолвие институтов гражданского общества и омбудсмена в регионе.

«Это была шокирующая информация. Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе», — передало РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что все, кто должен был, но не предпринял необходимых шагов по предотвращению преступлений, должны понести за это ответственность.

Скандал разгорелся после того, как в YouTube появилась запись с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Были зафиксированы как минимум четыре эпизода насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных. Это происходило в областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. В четверг о пытках в больнице заявили еще 14 человек. Возбуждено семь уголовных дел, четырех сотрудников местного УФСИН уволили.