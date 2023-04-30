Общество 30 апреля 2023, 11:54 Володин назвал самый важный закон, принятый в России в апреле Володин назвал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним самым важным за апрель

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Принятый Госдумой законопроект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним является одной из самых важных инициатив, рассмотренных в апреле. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба ГД.

Политик напомнил, что родители и учителя неоднократно просили защитить здоровье детей.

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«В жидкостях для вейпов содержатся вредные химические вещества и тяжелые металлы, которые в несколько раз увеличивают риск появления злокачественных новообразований», — напомнил он.

Володин отметил, что закон также ужесточил наказание за привлечение несовершеннолетних к курению. Максимальный штраф за продажу соответствующих товаров и устройств возрастет до 600 тысяч рублей.

«На наших детях торговцы вейпами зарабатывать не должны», — добавил председатель Госдумы.

Совет Федерации 26 апреля одобрил принятый Госдумой законопроект об ужесточении оборота вейпов в России. Спустя два дня документ подписал президент Владимир Путин.