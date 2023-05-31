Общество 31 мая 2023, 14:17 Володин назвал самые важные законы, принятые в мае Спикер Госдумы Володин: законы о поддержке участников СВО стали самыми важными в мае РИА «Новости»

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Законы о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей стали самыми важными, принятыми в мае. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы на сайте нижней палаты парламента.

Политик напомнил, что принято два таких закона. Первый закрепляет за военнослужащими-контрактниками и членами их семей право пользоваться служебным жильем. Другой закон освободил участников спецоперации от уплаты госпошлины при замене утраченных или пришедших в негодность паспорта и водительского удостоверения. Эту льготу распространили на всех участвующих в СВО, в том числе сотрудников силовых структур и ветеранов.

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«Эти меры — еще одно решение в поддержку тех, кто защищает нашу страну и граждан», — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил работу комитета по обороне, а также отдельных депутатов. Среди них — Дмитрий Вяткин, Алексей Куринный, Михаил Делягин и другие.

Ранее Володин указал, что США пытаются разрушить экономику и суверенитет России. Он призвал депутатов консолидироваться и обеспечить надежный тыл для победы в специальной военной операции России на Украине.