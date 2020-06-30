Володин назвал поправки к Конституции «новым этапом в развитии России»

Володин пояснил, что новый этап основывается на стандартах правового социального и суверенного государства.

«Сейчас мы говорим о новом этапе развития, который базируется на новых стандартах — стандартах правового социального государства, суверенного государства, государства, где чтут свои традиции, ценности, где защищают свою историю, где приоритетом считают внимание к детям, семье. Конечно, это новый этап развития», — пояснил Володин.

Он также объяснил, что на новом уровне развития будут «более высокие стандарты жизни» и «более высокие обязательства перед гражданами». Спикер палаты, также обратил внимание, что речь идет об ином качестве власти с новым содержанием. По словам Володина, пандемия не повлияла на интерес населения к поправкам, потому что многие изменения «подтвердили свою актуальность». Он рассказал, что текст поправок на сайте Госдумы увидели около семи миллионов человек.

На 30 июня уже 49,6 миллиона россиян проголосовали по поправкам. Самая высокая явка была зарегистрирована в Туве — 73,2%.