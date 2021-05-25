Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал минус идеи заменить трудовых мигрантов осужденными. По его словам, реализация этой инициативы не решит проблему дефицита рабочей силы в России, написало ИА НСН.

«Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов», — подчеркнул Володин.

Согласно данным ФСИН, число заключенных в нашей стране по состоянию на 1 мая нынешнего года составило чуть более 478 тысяч. Право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас только 188 тысяч человек. По информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев.