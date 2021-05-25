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    25 мая 2021, 10:00

    Володин назвал минус идеи заменить трудовых мигрантов осужденными

    Полина Петрова

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал минус идеи заменить трудовых мигрантов осужденными. По его словам, реализация этой инициативы не решит проблему дефицита рабочей силы в России, написало ИА НСН.

    Володин назвал минус идеи заменить трудовых мигрантов осужденными

    «Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов», — подчеркнул Володин.

    Согласно данным ФСИН, число заключенных в нашей стране по состоянию на 1 мая нынешнего года составило чуть более 478 тысяч. Право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас только 188 тысяч человек. По информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев.