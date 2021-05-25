Володин назвал минус идеи заменить трудовых мигрантов осужденными
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал минус идеи заменить трудовых мигрантов осужденными. По его словам, реализация этой инициативы не решит проблему дефицита рабочей силы в России, написало ИА НСН.
«Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов», — подчеркнул Володин.
Согласно данным ФСИН, число заключенных в нашей стране по состоянию на 1 мая нынешнего года составило чуть более 478 тысяч. Право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас только 188 тысяч человек. По информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев.