Общество 13 февраля 2024, 08:34 Володин назвал кощунством украинскую идею внести останки Столыпина в списки на обмен Володин: всерьез обсуждать идею Украины об останках Столыпина — кощунство РИА «Новости»

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Прозвучавшее на Украине предложение внести в списки на обмен военнопленных останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина показало, почему одной из задач СВО стала денацификация. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — подчеркнул политик.

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Володин напомнил, что на Столыпина совершили 11 покушений, а в завещании, которое он написал задолго до смерти, говорилось: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют». И это желание исполнили — местом захоронения стала Киево-Печерская лавра. На это решение, как подчеркнул спикер Госдумы, не покушались ни в советское время, ни в 1990–2000-е годы.

«Но для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат», — указал Володин.

По его мнению, теперь многие поймут, о чем идет речь, когда говорят, что одна из целей СВО — денацификация и борьба с нацизмом. Режим нынешнего президента республики Владимира Зеленского готов разрушать все, что когда-то было в этой стране, добавил он, напомнив о переписывании истории украинскими властями, запрете русского языка, предательстве веры и разграблении Киево-Печерской лавры.

«Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах дедов и прадедов, которые погибли, защищая страну от фашизма», — не исключил спикер Госдумы.

По оценке Володина, задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины.