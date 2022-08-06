Володин напомнил об уничтожении США мирных жителей Хиросимы и Нагасаки

США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что 77 лет назад, 6 августа, Штаты сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а через три дня уничтожили второй город — Нагасаки.

«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир», — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что на протяжении всей своей истории США строили политику на колониальных принципах — жили за счет других стран, разоряя их.

«После Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина», — добавил политик.

По его мнению, 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления, совершенные против мирных граждан.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на траурных мероприятиях, посвященных памяти жертв бомбежки, процитировал Льва Толстого. Он предупредил, что человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который тогда возник в Хиросиме. По словам Мацуи, нужно, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными.

«Нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: „На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье“», — отметил мэр.