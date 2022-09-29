Володин напомнил о запрете на выезд с места жительства состоящим на воинском учете россиянам | 360°

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Володин напомнил о запрете на выезд с места жительства состоящим на воинском учете россиянам

Володин объяснил правила выезда с места жительства для состоящих на воинском учете россиян

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Военнообязанные граждане России в период объявленной частичной мобилизации не должны покидать свое место жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом в Telegram-канале напомнил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик сослался на федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», где прописано, что с момента объявления мобилизации военнообязанным россиянам запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

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«Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — подчеркнул Володин.

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Также спикер Госдумы заявил, что государственные органы стараются оперативно решать все вопросы и ошибки, возникающие в процессе мобилизации.

«Военкоматы признают ошибки. Много обращений от людей, которых мобилизуют выше положенного возраста. Все приводится в соответствие с нормативными документами», — добавил он.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.

Госдума РФ

Частичная мобилизация в РФ

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