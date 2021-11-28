Володин напомнил о вступающих в силу с декабря законах

В декабре в России вступают в силу важные законы, которые коснутся защиты людей в финансовой сфере, обеспечат бесплатный доступ к социально значимым сайтам и облегчат процедуру регистрации новорожденного ребенка. О нововведениях напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере», — написал председатель нижней палаты парламента.

Володин рассказал, что новые законы позволят блокировать сайты, которые рекламируют финансовые пирамиды, защитят от навязывания дополнительных услуг при обращении за кредитом и запретят банкам требовать от взявших заем неснижаемого остатка на счету.

Также изменения в российском законодательстве коснутся выброса парниковых газов — их ограничат, ответственности за продажу немаркированных товаров и обязательных дактилоскопии и медосмотре для иностранцев.