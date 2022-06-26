Володин напомнил о новых законах о пенсиях и налогах с 1 июля

Новые законы вступают в силу в России с 1 июля, они коснутся регулирования в пенсионной сфере и налогообложении. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что вступает в силу поправка о защите пенсионных накоплений. Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам обязаны вернуть изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Также заработает специальный налоговый режим для малого бизнеса. С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — «Автоматизированную упрощенную систему налогообложения» (УСН).

Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

«Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше отчетности, и им не нужно будет платить страховые взносы», — написал Володин.