Володин допустил возможность уголовного наказания за призывы к санкциям против россиян

В России могут ввести уголовную ответственность за призывы к введению зарубежных санкций в отношении жителей нашей страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие призывы недопустимыми.

«Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве. <…> Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — приводит ТАСС слова Володина.

Проект закона об уголовной ответственности за поддержку режима антироссийских ограничений на территории РФ уже приняли в первом чтении. 14 мая 2018 года его внесли спикер нижней палаты парламента и Совфеда Володин и Валентина Матвиенко. Документ поддержали лидеры всех фракций.

Максимальная мера наказания за такие поступки — четыре года лишения свободы. Второе чтение перенесли до консультации с бизнесом. Наши предприниматели не согласились с первой редакцией законопроекта.