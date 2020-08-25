facebook_pixel
    25 августа 2020, 18:36

    Володин допустил, что заявление об отравлении Навального — провокация Запада

    Анастасия Калинина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает заявления об отравлении Алексея Навального провокацией из-за рубежа. Политик поручил комитету Госдумы по безопасности проверить информацию.
    Володин допустил, что заявление об отравлении Навального — провокация Запада

    Вячеслав Володин не исключает, что заявление об отравлении блогера Алексея Навального — провокация западных стран, сообщает ТАСС. Тем не менее комитет Госдумы по безопасности займется этим делом и дополнительно проанализирует.

    Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. В итоге самолет пришлось сажать в Омске, после чего блогера в состоянии комы госпитализировали в местную поликлинику.

    После ряда анализов омские врачи пришли к выводу, что отравления у Навального не было. Однако позже его перевезли в Берлин, для подробного анализа. Там немецкие врачи якобы обнаружили в организме мужчины вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Алексей Навальный все еще находится в искусственной коме. Но медики уверены, что его жизни ничего не угрожает.

    Новости SMI.FM