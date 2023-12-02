Общество 02 декабря 2023, 10:26 Володин анонсировал законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков Спикер ГД Володин запустил опрос о маркировке энергетических напитков piqsels

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил своих подписчиков, поддержат ли они проект закона о маркировке энергетических напитков. Соответствующий опрос он запустил в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что некоторые напитки вредят здоровью людей, особенно детей и беременных женщин.

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«Поддерживаете ли вы законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями?» — поинтересовался спикер Госдумы у подписчиков.

Ранее кардиохирург Андрей Лысенко рассказал, что энергетические напитки могут негативно повлиять на продолжительность жизни. Он сравнил потребление напитков с ночными сменами и обратил внимание, что искусственное повышение пульса изнашивает организм.

По мнению врача-кардиолога Андрея Кондрахина, при низком атмосферном давлении россиянам следует исключить из своего рациона кофе, спиртное и энергетики. Он предупредил, что эти напитки могут привести к образованию тромбов.