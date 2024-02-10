Общество 10 февраля 2024, 09:41 Володин анонсировал законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов Володин: в ГД считают нужным лишить иноагентов всех источников доходов в России Unsplash

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы начали обсуждать законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на интернет-площадках иноагентов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что случаи рекламы на ресурсах иноагентов вызвали возмущение у россиян. Он назвал недопустимым тот факт, что «льющие грязь на нашу страну» блогеры зарабатывают на российских гражданах и компаниях.

Реклама

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», — указал Володин.

Он добавил, что нарушители закона понесут строгие меры ответственности.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о конфискации имущества у людей, которые распространяли фейки о ВС России. Володин назвал эту меру уголовно-правового характера «законом о негодяях».