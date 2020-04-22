Волочкову обокрали, не оставив деньги даже на еду

У известной российской балерины списали с карты все деньги. Артистка жалуется, что даже денег на продукты не осталось.

Об этом Волочкова рассказала в своем Instagram.

«Сегодня с утра началось. Сегодня с утра мне пришли смс от Сбербанка о списании всех денег с моей карты», — написала она.

Балерина рассказала, что ей с трудом удалось узнать, что списание было в пользу неизвестного ей фитнес-клуба.

«Телефоны судебных приставов молчат, суды не работают, добиться понимания ни от кого невозможно. На сайте суда по делу нет никаких разъяснений», — отметила Волочкова.

В беседе с «Комсомольской правдой» она рассказала, что с ее карты списали 192 тысячи рублей.

«У меня не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за мной, сразу бы вскрылось, если бы за мной числился какой-то долг», — возмутилась Волочкова.

По словам балерины, ее оставили без денег на еду на период самоизоляции. Артистка предположила, что стала жертвой мошенников.

Ранее бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что там берут взятки. Она также обвинила руководство театра в алчности.