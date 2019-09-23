  • Волочкова рассказала, что могло стать катализатором болезни Заворотнюк

    23 сентября 2019, 10:51

    Наза Салех Захи

    Анастасия Волочкова высказала предположение о том, почему заболела Анастасия Заворотнюк. По мнению балерины, сегодняшнее состояние актрисы может быть связано с экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).
    Волочкова рассказала, что могло стать катализатором болезни Заворотнюк

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    Волочкова отметила, что «опирается на ту информацию, которой обладает».

    «Это произошло и начало именно прогрессировать — эта болезнь и опухоль — после того, как Настя сделала ЭКО, подсадку для того, чтобы иметь ребенка», — сказала балерина в эфире НТВ.

    При этом артистка не смогла объяснить, как глиобластома, которую приписывают Заворотнюк, может быть связана с ЭКО. По словам Волочковой, актрисе не стоило рожать детей.

    В середине сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в московскую больницу в тяжелом состоянии. По неподтвержденным данным, у нее диагностирован рак мозга. После этих известий стала появляться противоречивая информация о состоянии звезды «Моей прекрасной няни».

    Так, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин утверждал, что у актрисы диагноситировали рак головного мозга последней степени, и прогнозы врачей неутешительны. Также говорилось о том, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медиакаментозную кому.

    Однако телеведущий и друг Анастасии, Сергей Майоров заявил, «диагноз, о котором все говорят, неокончательный».Также он рассказал, что артистке провели две операции, и у врачей появилась надежда.