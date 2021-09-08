Эксперт объяснил, какие компании окажутся под ударом в случае новой волны COVID-19

Основатель бренда изделий из кожи Вячеслав Канарейкин обсудил с «Экономикой Сегодня» опрос сервиса «Работа.ру», который показал, что к докризисным показателям удалось вернуться 44% компаний.

По мнению Канарейкина, сейчас положение бизнеса значительно устойчивее, нежели в начале пандемии. Он заметил, что компаниям удалось адаптироваться к новым реалиям и в некотором смысле стать даже сильнее, чем до кризиса. Специалист добавил, что риски все же остаются из-за возможных новых волн коронавируса.

«Больше всех беспокоятся представители ресторанного бизнеса, представители офлайн-торговли. Также определенное волнение может быть у производственных компаний, ведь если их обяжут отправить сотрудников на удаленку, могут возникнуть сложности», — заключил собеседник издания.