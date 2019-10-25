Возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной ждут не только ее родные и близкие. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала «360», что волнуется перед приездом девушки.

Российский омбудсмен напомнила, что Бутина, которая сидела в американской тюрьме по обвинению в незаконной работе иностранным агентом, прилетит в РФ 26 октября.

«Завтра на родину вернется Мария Бутина. <…> Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь», — призналась Москалькова.

По ее словам, за ситуацией с россиянкой «следила вся страна», а участие в судьбе Марии приняли очень многие.

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«Со своей стороны обращалась практически во все международные организации, к генеральному секретарю Совета Европы, в ОБСЕ, к верховному комиссару ООН по правам человека об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям», — поделилась Москалькова. Она добавила, что разговаривала с послом США и просила «довести озабоченность всей нашей общественности до властей США».

Мария Бутина, заметила омбудсмен, возвращается в Россию благодаря усилиям, которые предприняты органами власти, правозащитниками и общественности.

«Надеюсь, что общими усилиями удастся добиться возвращения на родину всех наших сограждан, попавших за рубежом в трудную ситуацию», — заключила Москалькова.