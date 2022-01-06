«Не могу смотреть, как горит родной город». Жириновский рассказал о причинах волнений в Казахстане

У событий, которые сейчас разворачиваются в Казахстане, есть семь причин — от социального неравенства и национального гнета до внешнего влияния на страну, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик напомнил, что родился в Алма-Ате и всегда следит за тем, чем живет его родной город и в целом республика.

Говоря о причинах протестов и беспорядков в стране, Жириновский указал в первую очередь на слишком большое неравенство между бедными и богатыми слоями населения.

Вторая причина, по его словам, — это отсутствие подлинной демократии в Казахстане. Он напомнил, что экс-президент страны Нурсултан Назарбаев стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана еще до 1991 года. Теперь у власти его преемник Касым-Жомарт Токаев.

«У власти уже более 30 лет одна команда. <…> На выборах всегда побеждает одна партия с результатом под 80%. И при этом ничего нельзя критиковать, <…> даже существующие проблемы», — сказал политик.

Третьей причиной он назвал национальный гнет. По словам Жириновского, русские в Казахстане находятся в страшном загоне, казачество тоже подавлено. «Казахский язык раньше можно было изучать факультативно, теперь — принудительно. Все это вызывает озлобление и у русских, и у других народов», — добавил политик.

Также лидер ЛДПР напомнил о том, что раньше Казахстан был фактически атеистской страной, а теперь республику пытаются сделать мусульманской. «Плюс влияние Турции. И хотя языки сильно отличаются, казахам навязывают турецкую идеологию и культуру», — пояснил он.

Пятый фактор, по мнению Жириновского, связан с недовольством сельских жителей Казахстана более высоким уровнем жизни в городе.

«Армия и КНБ (Комитет национальной безопасности — прим. ред.) слабые. И это тоже причина, то есть некому защищать режим», — подчеркнул он.

Причиной недовольства в Алма-Ате он назвал утрату столичного статуса. «Это был самый культурный, самый богатый город. Как у нас Москва», — пояснил политик. Но столицу перенесли в Нур-Султан — и обида на это осталась.

Также он обратил внимание на внешнее влияние на Казахстан со стороны окружающих мусульманских стран, где были свои религиозные восстания. «Во-вторых, американцам было бы выгодно выбить одного из союзников России в Средней Азии и помочь установиться там проамериканскому режиму, как в Киеве или хотя бы как в Кишиневе и Ереване, то есть не слишком пророссийскому. И они закрыли бы регион от России», — пояснил лидер ЛДПР.

В заключение Жириновский добавил, что не может спокойно смотреть, как горит его родной город. Накануне в Алма-Ате была начата спецоперация против участников протестов, которые устраивали погромы в магазинах, крали бытовую технику и жгли административные здания. По всей стране введено чрезвычайное положение.