Волна заболеваемости СОVID-19 стала спадать

В России всплеск заболеваемости СОVID-19 начал спадать. Об этом радио Sputnik сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Оперштаб зафиксировал максимальные показатели в начале ноября, и к настоящему моменту ежесуточный прирост заболевших стал уменьшаться. По словам Бутенко, если тенденция сохранится в течение одной-двух недель, то специалисты смогут сделать вывод об улучшении эпидемической ситуации.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации», — отметил он.

Однако, как подчеркнул Бутенко, сейчас нельзя точно сказать, когда всплеск заболеваемости полностью спадет.

Нерабочая неделя, продлившаяся с 30 октября по 7 ноября, принесла свои результаты. Если говорить о статистике по Москве, заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 50%. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.