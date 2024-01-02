02 января 2024, 00:38
Волна цунами прошла в Приморском крае
Мэрия Находки: волна цунами в городе прошла практически незаметно
Волна, которую прогнозировали в Находке в Приморском крае, оказалась неопасной. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.
«Цунами прошло практически незаметно», — указали в сообщении.
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По данным ГУ МЧС России по региону, максимальная высота волны в Приморье после землетрясений в Японии может составить 1,2 метра. Такую волну ожидали в районе поселка городского типа Преображение в Лазовском районе.
Серия мощных землетрясений произошла в центральной части Японии 1 января. После случившегося в стране объявили угрозу цунами для всего западного побережья. С предупреждениями об опасном явлении позже выступили власти Сахалина и Владивостока.
Так, мэрия Владивостока объявляла об угрозе цунами до 0,3 метров в регионе. Рыбакам и всем, кто планировал выход в акваторию, указали на срочную высадку на берег. Волна ожидалась со стороны Уссурийского залива, сообщил RT.
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