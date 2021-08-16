Волна смыла россиянина с пирса в Сочи во время операции по спасению

Мужчина отправился купаться в море в Сочи во время шторма и не смог вылезти на пирс. Ему пришли на помощь, однако мощная волна смыла одного из спасателей. Очевидцы сняли происшествие на видео, которое опубликовал паблик Sochi_live в Instagram.

Как сообщил автор поста, мужчина с большим трудом все-таки выбрался на берег. О судьбе человека, который пытался его спасти, информации нет. Это происшествие возмутило подписчиков в комментариях.

Люди раскритиковали беспечного купальщика, который чуть не погиб сам и подставил под угрозу жизни других. Пользователи назвали попавших в передрягу «чумовыми и безбашенными» и призвали быть осторожнее и «заиметь мозги».

В январе большая волна чуть не смыла с пирса в море двух любителей эффектных фотографий. Тогда один приятель решил сфотографировать другого на фоне надвигающейся стены воды. Он отбежал от модели, но нажать на кнопку не успел — вода обрушилась на пирс и чуть не смыла обоих.