Общество 25 июля 2023, 19:26 Волна колокольного звона прокатится по всем храмам и монастырям РПЦ в праздник Крещения Руси Колокола прозвонят во всех храмах и монастырях РПЦ в праздник Крещения Руси в полдень Pxhere

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В День Крещения Руси, 28 июля, во всех храмах и монастырях РПЦ прокатится волна колокольного звона. Об этом сообщили на официальном сайте патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» прозвучит в каждом храме в полдень по местному времени.

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«Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри, расположенные на канонической территории Московского Патриархата, в 2012 году», — указано в сообщении.

День Крещения Руси отмечают ежегодно 28 июля, как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.

Накануне, 24 июля, в Русской Церкви праздновали день памяти величайшей святой, без которой не было бы Крещения Руси, — равноапостольной Великой Княгини Ольги, писал «Царьград». Она первой среди русских великих князей приняла Святое Крещение с именем Елена.