Волна чуть не смыла двух человек в Сочи. Видео

На кадрах видно, что один приятель решил сфотографировать другого на фоне надвигающейся мощной волны. Он отбежал от модели, но нажать на кнопку не успел — вода стеной обрушилась на пирс и чуть не смыла обоих.

В комментариях их обозвали матом и посетовали на игры с суровой стихией.

«Господи, ну почему люди ищут приключения на свою голову. Сердце чуть не остановилось», — написал один из пользователей.

«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играть у моря!» — добавил еще один подписчик.