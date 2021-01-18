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    18 января 2021, 10:36

    Волна чуть не смыла двух человек в Сочи. Видео

    Андрей Иванов

    Мощная волна чуть не смыла с пирса в море двух любителей эффектных фотографий в Сочи. Видео разгула стихии опубликовали в Telegram-канале «Жизнь в Сочи».

    На кадрах видно, что один приятель решил сфотографировать другого на фоне надвигающейся мощной волны. Он отбежал от модели, но нажать на кнопку не успел — вода стеной обрушилась на пирс и чуть не смыла обоих.

    В комментариях их обозвали матом и посетовали на игры с суровой стихией.

    «Господи, ну почему люди ищут приключения на свою голову. Сердце чуть не остановилось», — написал один из пользователей.

    «Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играть у моря!» — добавил еще один подписчик.