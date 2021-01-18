Волна чуть не смыла двух человек в Сочи. Видео
Мощная волна чуть не смыла с пирса в море двух любителей эффектных фотографий в Сочи. Видео разгула стихии опубликовали в Telegram-канале «Жизнь в Сочи».
На кадрах видно, что один приятель решил сфотографировать другого на фоне надвигающейся мощной волны. Он отбежал от модели, но нажать на кнопку не успел — вода стеной обрушилась на пирс и чуть не смыла обоих.
В комментариях их обозвали матом и посетовали на игры с суровой стихией.
«Господи, ну почему люди ищут приключения на свою голову. Сердце чуть не остановилось», — написал один из пользователей.
«Зачем так делать! И так видим постоянно смерти из-за такой глупости. Жизнь не учит совсем! Опасностей не чувствуют такие люди, в такую погоду играть у моря!» — добавил еще один подписчик.