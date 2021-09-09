Врач объяснил закономерность возникновения волн коронавируса

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Lenta.ru назвал частоту, с которой возникают волны коронавируса. Также он объяснил, что предшествует их появлению.

По словам специалиста, уже сейчас можно отследить закономерность — волны заболеваемости происходят раз в семь месяцев. Связано это с тем, что за такой период у людей снижается иммунитет. Именно поэтому важна регулярная ревакцинация.

«Связано это с тем, что люди, переболевшие коронавирусом, теряют иммунитет к нему. Он не стойкий, и как раз на седьмой-восьмой месяц появляется новая волна, связанная с тем, что переболевшие ранее становятся снова восприимчивы к вирусу», — сказал Болибок.