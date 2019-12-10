Volkswagen Polo забрали у уфимца из-за долгов по электроэнергии

Работники ведомства и судебные приставы Советского района Уфы во время проверки долгов по коммунальным платежам выяснили, что долг уфимца достиг суммы свыше 100 тысяч рублей. Из них мужчина должен более 16 тысяч рублей за электроэнергию.

Должнику не удалось избежать принудительных мер, поэтому он лишился своей машины. Судебные приставы арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку его Volkswagen Polo. Если мужчина не оплатит долги, то окончательно потеряет свое транспортное средство. Машину отправят на принудительную реализацию для возврата задолженности.