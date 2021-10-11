Volkswagen отзовет партию автомобилей для ремонта в России

Компания Volkswagen отзовет для ремонта 476 автомобилей Volkswagen Touareg, проданных в России в 2020 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Причина в технической проблеме: в компании сообщили, что на винты несущих нижних рычагов задней многорычажной подвески автомобилей были установлены гайки «с несоответствующим качеством материала». Гайки в автомобилях заменят, после чего машины вернут владельцам.