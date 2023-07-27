Общество 27 июля 2023, 11:48 Volkswagen назвал сумму сделки по продаже бизнеса в России Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро Freepik

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Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумму сделки впервые указали в отчете компании за первое полугодие. До этого стороны не раскрывали деталей соглашения.

Автоконцерн продал доли в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус» компании «Арт-Финанс». Продажа завершилась в середине мая. Также компания, близкая к дилерскому холдингу «Авилон», получила несколько подконтрольных «Фольксваген Груп Рус» предприятий: «Фольксваген Компоненты и Сервис», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

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Volkswagen объявил о приостановке производства автомобилей в России еще в марте прошлого года. В 2023-м стало известно, что концерн рассматривает продажу своих российских активов одной из местных компаний. Претендентом, помимо «Авилона», стала АФК «Система». Об утверждении основных параметров сделки глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в апреле. Сделка не подразумевает возможности обратного выкупа.