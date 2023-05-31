Общество 31 мая 2023, 17:46 Volkswagen доказал, что не планирует возвращаться в Россию Минпромторг: сделка по продаже Volkswagen не подразумевает возможности обратного выкупа Flickr

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Сделка по продаже активов авопроизводителя Volkswagen в России не подразумевает возможности обратного выкупа. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов.

«Без опциона», — привел ТАСС его ответ на соответствующий вопрос представителей прессы.

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Немецкий производитель продал свои российские активы местному инвестору в лице ООО «Арт Финанс». Дочерняя структура холдинга «Авилон» получила производственные мощности в Калуге, послепродажный и дистрибьюторский бизнес, склады. Процесс продажи уже завершился. СМИ сообщали, что стороны заключили сделку на сумму около 125 миллионов евро (около 11 миллиардов рублей).

Еще в конце октября Volkswagen анонсировал продажу российских активов в течение года. Параллельно в России начали неофициально продавать Volkswagen Multivan седьмого поколения, ввозимые по параллельному импорту. На территорию страны привезли четыре минивэна.