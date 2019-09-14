Волки начали нападать на крымчан

«Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района», — заявило ведомство.

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В МЧС также пояснили, что трое жертв нападения проходили лечение в республиканской клинической больнице Крыма или в больнице скорой помощи в Симферополе. Ведомство не уточнило, находятся ли там пострадавшие сейчас. Оно также не указало, когда именно дикие животные напали на людей. Не известно и то, с какой периодичностью происходили нападения. Пол и возраст пострадавших также не назывались.

Начиная с 2000 годов на территории Крыма волк лишь однажды напал на человека. В 2007 году хищник пытался пробраться на ферму. Но тогда никто из людей не пострадал.

В министерстве природы региона отметили, что, не смотря на отсутствие атак людей, волки ежедневно нападают на различных домашних животных. Сейчас на территории Крыма популяция волков превышает 300 особей.