Волка и трех поросят отправили в зрительный зал московской школы вместо родителей. Видео

В московской школе № 1576 места родителей и воспитателей в зрительном зале заняли мягкие игрушки — поросята и волк. Появившиеся в Сети кадры пользователи сочли жуткими. Однако все оказалось не так страшно.

Героями опубликованного ролика стали несколько игрушек, сидевшие на стульях в пустом помещении. Якобы их разместили вместо родителей, которые не смогли попасть на мероприятие из-за пандемии COVID-19.

Директор школы Александр Сурков рассказал «Подъему», что никто не хотел заменять родителей игрушками. Все дело — в постановке «Три поросенка», которую готовили к детскому утреннику.

«До начала мероприятия реквизит — три поросенка и волк — просто лежал на стульях. На самом празднике присутствовали и воспитатели, и их помощники», — сказал руководитель учебного учреждения.