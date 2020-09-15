Волк в новом «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова

«Союзмультфильм» перезапустит мультипликационный сериал «Ну, погоди!». Пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина рассказала «360», что Волка в новых сериях озвучит Гарик Харламов.

В «Союзмультфильме» заметили, что Харламов согласился поработать над мультфильмом сразу же.

«Российский актер, шоумен, телеведущий Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске анимационной ленты „Ну, погоди!“», — уточнила Малыгина. Первый выпуск киностудия рассчитывает представить зимой 2020 года.

К озвучке приступят в ближайшее время. Всего планируется выпустить 52 серии. Мультсериал создадут в технике 3D.

«Хочется напомнить, что это будет именно перезапуск. Герои останутся те же. Законы перезапуска предполагают, что могут быть изменены внешний вид героев, стилистика, но система взаимоотношений и дух останутся прежними. Будут поправки на время», — заметила Малыгина.

Она объяснила, что при перезапуске персонажи и их типажи, присутствовавшие в классической версии, переносят в современные реалии.

«Зайца тоже озвучит известная личность. Эту тайну мы приоткроем позже», — заключили в «Союзмультфильме».

Окончательный образ Волка, уточнил ТАСС, утвердили из более чем 50 созданных художниками вариаций.

«Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — пояснила генпродюсер студии Юлия Осетинская.