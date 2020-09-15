Волк в новом «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова
В «Союзмультфильме» заметили, что Харламов согласился поработать над мультфильмом сразу же.
«Российский актер, шоумен, телеведущий Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске анимационной ленты „Ну, погоди!“», — уточнила Малыгина. Первый выпуск киностудия рассчитывает представить зимой 2020 года.
К озвучке приступят в ближайшее время. Всего планируется выпустить 52 серии. Мультсериал создадут в технике 3D.
«Хочется напомнить, что это будет именно перезапуск. Герои останутся те же. Законы перезапуска предполагают, что могут быть изменены внешний вид героев, стилистика, но система взаимоотношений и дух останутся прежними. Будут поправки на время», — заметила Малыгина.
Она объяснила, что при перезапуске персонажи и их типажи, присутствовавшие в классической версии, переносят в современные реалии.
«Зайца тоже озвучит известная личность. Эту тайну мы приоткроем позже», — заключили в «Союзмультфильме».
Окончательный образ Волка, уточнил ТАСС, утвердили из более чем 50 созданных художниками вариаций.
«Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — пояснила генпродюсер студии Юлия Осетинская.