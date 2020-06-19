Волк из «Ну, погоди!» бросил курить

По словам Машковцева, дело даже не в самом курении, а в том, какой образ будет сформирован для юных зрителей. Директор считает, что современными детьми сигареты в зубах Волка будут восприниматься иначе.

«Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена… Для того, чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», — рассказал руководитель студии.

Но изменится в мультфильме не только образ Волка. Кроме этого появятся новые персонажи. Студия уже показала новых героев — это барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Планируется выпустить 52 серии сериала, который будет не в привычной рисовке, а в формате 3D. При этом общее настроение мультфильма сохранится, однако, будет добавлено много нового, так серии «подсознательно будут восприниматься иначе».

Кто будет озвучивать героев — пока не решено, сейчас на студии проходит кастинг. Но у создателей нет цели повторять уже знакомые голоса мультфильма.