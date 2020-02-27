Волгоградцы сняли видео о «гибели» дорожного блока

«Жизни» пластикового блока из Волгограда не позавидуешь. Всего за день его практически уничтожили, а ведь он ограждал машины от открытого люка. Все приключения попали на камеру наблюдения.

На видео сняли все, что происходило с пластиковым блоком на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда. Его поставили прямо с утра, чтобы он ограждал открытый люк.

Но стоило ремонтникам отойти, как ветер унес пластиковый блок с его места дежурства. Пластиковый блок вернули на место, но до вечера он все-таки не дожил. Его крутило ветром, сбивали машины. Удивительно, но не один и не два волгоградца выходили из машин, чтобы поднять пластиковый блок и поставить на место.

К вечеру его заметно потрепало, и он уже не мог стоять. Несмотря на это, очередной притормозивший водитель вернул блок на место.