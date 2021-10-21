Волгоградца «похоронили», пока он был в командировке

Житель Волгограда летом уехал на командировку в другой регион, а когда вернулся, то узнал, что его уже закопали в могилу. Оказалось, что его похоронила сестра, приняв за родственника чужого человека. Об этом сообщило издание «Остров свободы».

Женщина не знала, что ее брат уехал на заработки. И тогда она подала заявление в полицию о пропаже. Вскоре нашли труп неизвестного мужчины. Женщине показали фото, и она с уверенностью заявила, что это ее брат. Позже ее пригласили на опознание в морг. И там у нее тоже не возникло сомнений, что это ее родственник.

Мужчина уехал в Ростов-на-Дону в июне. В конце месяца он уже числился мертвым. Когда в июле он вернулся домой, сестра поняла свою ошибку. И обратилась к следователям.

Волгоградец обратился в суд. Там постановили, что ЗАГС должен аннулировать запись о его смерти.

Личность погибшего тоже установили. Им оказался житель Краснодара.

Житель Башкирии ранее обокрал мать своего друга во время его похорон. Он остался дома, заявив матери покойного, что уберется, а сам украл деньги из кошелька, писало РИА ФАН.