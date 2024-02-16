Общество 16 февраля 2024, 11:39 Волгоградский ЦГМС предупредил местных жителей о похолодании до -21 градуса

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Резкое похолодание ожидает жителей Волгоградской области в ближайшие дни. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Так, ночью 16 февраля столбики термометров покажут отметку в -21 градус. Кроме того, территорию накроет ураган с порывами ветра до 18 метров в секунду.

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Однако уже 18 февраля дневная температура поднимется до -5 градусов. Есть вероятность снегопада.