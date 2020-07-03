Волгоградские жители высказались за возврат к московскому времени

По данным информагентства, 18 марта 2018 года жители региона захотели перейти с московского на местное время. Около 59% проголосовавших высказались за перевод стрелок на час вперед от московского времени.

«Немногим более 65% высказались за возврат московского времени, около 34% — за местное время, порядка 0,3% бюллетеней признаны недействительными», — цитирует первого зампреда облдумы Сергея Булгакова «Царьград».