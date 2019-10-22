  • Волгоградские «военные» лузгали семечки в Вечный огонь и поплатились

    22 октября 2019, 14:58

    Алена Макаренко

    Полицейские задержали двух «военнослужащих», которые ночью щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Facebook.

    Подозреваемых доставили в отделение полиции в ночь на вторник, 22 октября.

    «Они сидели на корточках рядом с Вечным огнем, грелись и щелкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь», — говорится в сообщении.

    Правоохранители направили материалы дела в военную прокуратуру для правовой оценки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

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    Источник ТАСС в силовых структурах региона опроверг новость, что задержанные — военнослужащие. Молодых людей уволили из армии в конце сентября или начале октября.

    «Они схитрили и сказали полиции, что являются военными, чтобы их забрали командиры», — отметил он.

    Представитель военной прокуратуры Южного военного округа рассказал агентству, что «никаких материалов по этому факту в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона не поступало».