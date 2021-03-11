Волгоградские полицейские спасли шимпанзе, оказавшихся на дороге

В Волгограде полицейские спасли от мороза шимпанзе, которых везли из Москвы в зоопарк Астрахани. Фургон с животными сломался по середине дороге. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Машина сломалась на 943-й километре трассы «Каспий». Сотрудники полиции вызвали эвакуатор, который довез грузовик на пост ДПС.

«Полицейские занесли животных в теплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре благополучно перенесли несколько часов», — говорится в сообщении.

Когда машину починили, шимпанзе вернулись обратно в фургон и продолжили путь. На момент аварийной остановки на улице было -10. Животных уже доставили в зоопарк. Руководитель учреждения Антон Еремеев поблагодарил волгоградский инспекторов ДПС за помощь.

Летом прошлого года в Химках сотрудники ГИБДД спасли младенца от смерти во время ночного дежурства. К полицейским подбежала женщина с задыхавшейся девочкой на руках. Ребенок случайно проглотил предмет. Вместе с мамой и ее дочкой инспекторы незамедлительно отправились в больницу, где предмет благополучно вытащили.