Волгоградские чиновники письменно извинились перед ЛГБТ-активистом за угрозы от врача

Комитет здравоохранения Волгоградской области письменно извинился перед ЛГБТ-активистом Владом Погореловым. Тот пожаловался на врача-психиатра, который угрожал молодому человеку физической расправой.

Погорелов пришел на прием к психиатру по направлению медицинской комиссии в военкомате.

«Во время приема врач не только открыто высказывал свое негативное отношение к негетеросексуальным людям, но и угрожал физической расправой. Влад Погорелов обратился в комитет по здравоохранению и прокуратуру Волгоградской области с требованием провести проверку», — рассказали в межрегиональной организации «Российская ЛГБТ-сеть».

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Теперь в комитете принесли письменные извинения, а также сообщили, что с врачом провели совещание по вопросам «этики и деонтологии при исполнении должностных обязанностей». Погорелов отметил, что был приятно удивлен ответом. Он также выразил надежду, что врача привлекут к дисциплинарной ответственности.

Юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик призвал психиатрическое сообщество обратить внимание на это решение. Он подчеркнул, что врач не имеет права лезть в личную жизнь и проявлять гомофобию на приеме.