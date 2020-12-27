Волгоградская область перешла на московское время

Состав территорий, которые образуют часовые зоны, таким образом, изменяется. Волгоградская область была исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс час, UTC+4) и теперь относится ко второй (МСК, московское время, UTC+3).

В октябре 2018 года регион перешел на местное время, которое отличалось от московского на час.

Через два года — в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ — среди населения провели опрос о переходе в один с московским часовой пояс. За высказались почти две трети жителей области — 65%, против оказались около 34% респондентов. Изменения в итоге внесли в федеральный закон «Об исчислении времени». Они помогут увеличить эффективность использования утренних светлых часов. Позже переход был одобрен на заседании Совета Федерации.