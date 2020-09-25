facebook_pixel
    25 сентября 2020, 12:10

    Волгоградец нашел у себя в огороде древнее захоронение. Теперь ему не дают построить дом

    Алена Макаренко

    Житель Волгоградской области Иван Московин нашел на своем участке захоронение Хазарского каганата эпохи Средневековья. Однако уже четыре года ценные артефакты лежат в его огороде: в музей экспонаты не забирают, трогать курган мужчине запретили, государство требует сначала оплатить археологические раскопки. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24».

    Местный житель обнаружил на своем участке череп, керамическую посуду и останки. Именно там, где он хотел построить дом. Теперь же возводить здание запретили, хотя документы на это имеются.

    «Клад — культурная ценность, его надо передать государству, я передал, но забирать это никто не желает», — рассказал Московин.

    Специалисты приезжали на огород, но не нашли памятников истории. Тем не менее археологи говорят, что огород хранит в себе много тайн. По этой причине нужны масштабные раскопки. Причем оплатить их должен владелец участка, за эту работу у мужчины требовали 240 тысяч. Согласно закону об охране памятников, спонсор раскопок — тот, на чей земле найден клад. Владелец земли обеспечивает сохранность артефактов и поисковые работы. Однако за вклад в историю он не получает какого-либо вознаграждения.

    «Такие законы существуют и в других странах. Эта норма исходит из того, что археологические памятники — это достояние всего народа в лице государства», — отметил заведующий сектором полевых исследований Центра археологических исследований НовГУ Павел Колосницын.

    Спустя четыре года на просьбы электрика откликнулись. В региональном комитете по охране объектов культурного наследия нашли специалиста, готового провести раскопки. Он работает в команде, которая трудится на волонтерских началах, из научного интереса. Руководителя археологической экспедиции Якова Кияшко привлекли как научного специалиста для проведения раскопок и сохранения объектов. Раскопки начнутся в ближайшие дни.

    Пока же Московин живет в летней пристройке с электрическим отоплением.

    Новости SMI.FM