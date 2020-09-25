Волгоградец нашел у себя в огороде древнее захоронение. Теперь ему не дают построить дом

Местный житель обнаружил на своем участке череп, керамическую посуду и останки. Именно там, где он хотел построить дом. Теперь же возводить здание запретили, хотя документы на это имеются.

«Клад — культурная ценность, его надо передать государству, я передал, но забирать это никто не желает», — рассказал Московин.

Специалисты приезжали на огород, но не нашли памятников истории. Тем не менее археологи говорят, что огород хранит в себе много тайн. По этой причине нужны масштабные раскопки. Причем оплатить их должен владелец участка, за эту работу у мужчины требовали 240 тысяч. Согласно закону об охране памятников, спонсор раскопок — тот, на чей земле найден клад. Владелец земли обеспечивает сохранность артефактов и поисковые работы. Однако за вклад в историю он не получает какого-либо вознаграждения.

«Такие законы существуют и в других странах. Эта норма исходит из того, что археологические памятники — это достояние всего народа в лице государства», — отметил заведующий сектором полевых исследований Центра археологических исследований НовГУ Павел Колосницын.

Спустя четыре года на просьбы электрика откликнулись. В региональном комитете по охране объектов культурного наследия нашли специалиста, готового провести раскопки. Он работает в команде, которая трудится на волонтерских началах, из научного интереса. Руководителя археологической экспедиции Якова Кияшко привлекли как научного специалиста для проведения раскопок и сохранения объектов. Раскопки начнутся в ближайшие дни.

Пока же Московин живет в летней пристройке с электрическим отоплением.