Общество 19 ноября 2022, 15:46 Волгоград снова переименовали в Сталинград Ura.ru: Волгоград переименовали обратно в Сталинград, но на время "ВКонтакте"

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К 80-летию контрнаступления во время Великой отечественной войны Волгоград переименовали обратно .в Сталинград. Об этом сообщило издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как меняют знак на въезде в город.

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Завтра знаки поменяют обратно — это акция только на день годовщины.

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Ранее президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». В то же время он присвоил Луганску, Горловке и еще семи городам звание «Город трудовой доблести».

Путин также указал на необходимость тщательно ухаживать за воинскими захоронениями времен войны на территории России. Он добавил, что это особенно важно, потому что речь не только о прошлом, но и «о нашем настоящем и будущем». Путин заявил, что суверенитет любой страны слабеет из-за размывания ценностей и насаждения исторических мифов. Это, по его словам, и произошло с Украиной.