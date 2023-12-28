Общество 28 декабря 2023, 14:27 Volga Volga Brand Identity: желтый оказался любимым цветом россиян

Читать 360tv в

Самым любимым и наиболее популярным цветом у россиян стал желтый. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования, проведенного брендинговым агентством Volga Volga.

Вторую строчку рейтинга занял зеленый цвет, его предпочли 19% опрошенных. Еще 14% соотечественников признались, что обожают красный цвет — он расположился на третьей строчке в списке, сообщил сайтkp.ru.

Реклама

Отмечается, что в тройке самых непопулярных цветов у россиян неожиданно оказались белый, черный и оранжевый.