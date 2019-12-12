Волейболисты раскритиковали тренера из Удмуртии за жестокое отношение к спортсменам

Жесткое поведение тренера с волейболистками обернулось для него увольнением из удмуртской спортивной школы в Глазове. Министр спорта республики Александр Варшавский назвал произошедшее вопиющим случаем. Российские волейболисты в разговоре с «360» согласились, что такое обращение недопустимо, но ситуация неоднозначная.

Инцидент произошел в спортивной школе в 2017 году, но видео с грубым поведением тренера попало в Сеть в декабре 2019-го. На кадрах видно, что женщина дергает волейболисток за волосы, дает подзатыльники и толкает. Все происходящее вызвало волну критики у общества, полиция начала проверку, а тренера решили уволить.

«С сегодняшнего дня тренер Хлебникова В. А. отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка», — сообщил ранее министр спорта республики Александр Варшавский.

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По его словам, подобные случаи недопустимы, так как противоречат тренерской, преподавательской и спортивной этике.

Главный тренер волейболистов «Зенита» Владимир Алекно в разговоре с «360» также отметил, что такие методы тренировки применять нельзя.

«Если это метод тренировки, то считаю, что недопустимо. Если это метод защиты какой-то, нужно разобраться в этом. Сложно такие моменты комментировать», — сказал он.

На защиту юных спортсменок встал и российский волейболист Алексей Спиридонов. По его словам, жесткие случаи на тренировках были всегда, но дети все равно не должны подвергаться физической силе.

«Мне кажется, это было всегда и везде, просто сейчас появились мобильные телефоны, а раньше их не было. Конечно, как отец, [могу сказать, что] это недопустимо, когда родители такое смотрят. С другой стороны, мы же не знаем, может, этот метод может и помочь, может, она от нее хочет больше чем нужно», — отметил Спиридонов.

Он добавил, что ситуация на видео двоякая, но в любом случае рукоприкладство к детям недопустимо. При этом спортсмен подчеркнул, что нынешнее подрастающее поколение действительно сложное, а в произошедшей ситуации мы видим только поверхность и не копаем глубже.