Волчек жаловалась на плохое самочувствие перед больницей

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице от отеков мозга и легких. Перед госпитализацией она пожаловалась актрисе Виктории Романенко во время читки в «Современнике», что плохо себя чувствует.

Романенко рассказала, что в воскресенье, 22 декабря, в «Современнике» была читка. Она встретила Волчек в ложе и справилась о ее самочувствии.

««Как вы, Галина Борисовна?» — „ Сегодня хуже, — сказала она. — ну ничего». Я показала кулак, знак наш общий: «Держаться»», — приводит «Московский комсомолец» слова Романенко. После этого Волчек попала в больницу, где позже скончалась.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря на 87-м году жизни. Прощание с ней состоится в театре 29 декабря. Соболезнования близким народной артистки СССР выразил президент России Владимир Путин. Волчек стала главным режиссером «Современника» в 1972 году, а в 1996 году она заняла пост художественного руководителя этого московского театра.

Она поставила около 30 спектаклей, сняла более 10 фильмов в качестве режиссера и сыграла множество ролей в кино. В ее фильмографии значатся такие ленты, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум», «Про Красную Шапочку» и другие.