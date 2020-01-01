Вокзальные туалеты стали бесплатными

Российские железные дороги (РЖД) отменили плату за пользование туалетами на вокзалах. Нововведение касается тех железнодорожных вокзалов, где останавливаются поезда дальнего следования.

С 1 января 2020 года посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования стало бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, указало РИА «Новости».

До сих пор воспользоваться вокзальным туалетом можно было только при соблюдении ряда условий. В частности, бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах могли пассажиры поездов с билетом, а также льготники. Остальные желающие вынуждены были оплачивать посещение туалета: так, на Казанском вокзале в Москве за эту услугу нужно было выложить 50 рублей.

«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», — подтвердили в дирекции вокзалов.

До вступления новых правил в силу услугу туалета предоставляли бесплатно всего на 80 вокзалах России. Теперь эта услуга доступна всем желающим бесплатно.