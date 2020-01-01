    01 января 2020, 13:24

    Вокзальные туалеты стали бесплатными

    Алексей Сахаров

    Российские железные дороги (РЖД) отменили плату за пользование туалетами на вокзалах. Нововведение касается тех железнодорожных вокзалов, где останавливаются поезда дальнего следования.
    Вокзальные туалеты стали бесплатными

    С 1 января 2020 года посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования стало бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, указало РИА «Новости».

    До сих пор воспользоваться вокзальным туалетом можно было только при соблюдении ряда условий. В частности, бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах могли пассажиры поездов с билетом, а также льготники. Остальные желающие вынуждены были оплачивать посещение туалета: так, на Казанском вокзале в Москве за эту услугу нужно было выложить 50 рублей.

    «С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», — подтвердили в дирекции вокзалов.

    До вступления новых правил в силу услугу туалета предоставляли бесплатно всего на 80 вокзалах России. Теперь эта услуга доступна всем желающим бесплатно.