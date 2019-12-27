«Вокруг пробка, у меня руки трясутся»: таксист в Самаре принял роды у пассажирки

В машине беременная женщина была вместе со своим мужем. Он сначала вызвал такси к себе на работу, заехал за женой к родственникам, а потом они вместе отправились домой. По пути автомобиль попал в серьезную пробку. У женщины начались схватки.

«Я просто не знал, что делать. Когда доедем — неясно, вокруг пробка, у меня руки трясутся. И тут мне водитель объявляет, мол, спокойно, сейчас родим. Я-то вообще думал, что он нас из машины выгонит», — приводит сайт слова счастливого отца. Оказалось, что бывшая девушка таксиста Дениса работала акушером и он примерно знал, как принимать роды. Водитель припарковал машину, достал аптечки и принял роды. У семейной пары родился мальчик.

После этого Денис довез семью с прибавлением до дома, откуда женщину с новорожденным забрала в роддом скорая. Появившегося на свет в машине мальчика назвали в честь водителя — Денисом.