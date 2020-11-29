«Вокруг него собирались люди». Физик Колачевский назвал Фортова символом для ученых

Бывший глава РАН Владимир Фортов был человеком, вокруг которого собирались люди. С его смертью отечественная наука понесла большую утрату, рассказал «360» Николай Колачевский — физик, член-корреспондент РАН, директор Физического института РАН имени П. Н. Лебедева (ФИАН).

Колачевский знал Фортова больше как ученого.

«Как ученый, он был выдающийся человек. Он очень много сделал для российской науки: возглавляли институт, был заместителем министра», — отметил он.

Работы физика очень разноплановые. Он писал о процессах горения, исследовал взрывы. Не все названия его трудов упоминаются в прессе и интернете. Однако эти работы «подчеркиваются высокими наградами, которые он заслужил». Колачевский напомнил, что Фортов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель государственных премий.

«Всего его организационные, административные достижения уже были следствием вот такой вот его значимости в науке. Он долго и в очень непростое время был президентом РАН, пережил реформу эту, перевел Академию наук через реформу 2013 года. Очень непростое время было. Я помню, как он много-много проводил совещаний — буквально круглосуточно. Это была напряженная работа с коллегами и с руководителями Федерального агентства научных организаций, которое тогда возникло», — поделился воспоминаниями Колачевский.

Достучаться до него в то время было практически невозможно Николай Колачевский.

По его мнению, вся эта в комплексе напряженная жизнь повлияла на подобное развитие событий. Люди имеют конечную прочность, отметил собеседник «360».

«Мы большую утрату понесли и в научной среде, и как такое единение ученых. Мало вокруг кого собираться стали. Он даже был неким символом под конец жизни. Но все равно эти символы для ученых, для людей, для искусства, для политики всегда очень важны — вокруг кого мы собираемся», — заметил физик.

Он назвал Фортова человеком, вокруг которого собирались люди.

Владимир Фортов умер утром 29 ноября. С 2013 по 2017 год он возглавлял РАН. Ученый занимал пост министра науки и технологий, работал заместителем председателя правительства.

Для руководителя Института проблем химической физики РАН Сергея Алдошина Фортов был старшим братом.