Вокалист «Тараканов!» разочаровался в карантинном альбоме

Он рассказал, что именно стало причиной его разочарования. По его словам, ему не нравится, что все песни привязаны к моменту. А также то, что все темы для композиций «были по заказу». Когда они создавались было «прикольно», сейчас же — нет. Он отметил, что «все слишком пропитано карантинностью».

«Следующий аспект: когда все эти песни воспринимались как сиюминутные сочинения на заданные темы, инстаграм-прикольчик, им многое прощалось, так как все понимали, что за этим стоит», — пояснил Спирин.

Вокалист заявил, что все самое серьезное и стоящее из проекта он заберет и использует в более серьезных целях.